【有片】最離奇入波！麥巴比收禮PSG照輸

周日(30日)法甲出現離奇一幕，巴黎聖日耳門(PSG)主場對羅連安特一仗，客隊門將以為球證吹停比賽，直接將個波放喺地上，被機警嘅基利安麥巴比直接射入空門。雖然PSG收大禮，但最終仍輸1比3，依家只係領先次席嘅馬賽5分。

羅連安特今場15分鐘先開紀錄，5分鐘後PSG再有阿舒拉夫2黃1紅被逐，陷於劣勢嘅主隊之後收到大禮。29分鐘麥巴比喺進攻犯規，所有球員都走返去場中間，羅連安特門將麥禾高誤以為球證吹停比賽，直接將個波掟落地下，本來回身走緊嘅麥巴比，發現後即搶走個波送入空門，VAR最終判決入球有效。

不過PSG今場表現差勁，就算「收大禮」追和都頂唔到尾，羅連安特39分鐘由達連楊格華建功再度領先，完場前2分鐘再由班巴迪安鎖定勝局贏3比1。PSG門將基安盧基當拿隆馬賽後否認球隊陷入危機：「當然唔係(陷入危機)！但我哋好失望同憤怒，我哋今季喺主場失太多分。」今場係PSG近4場聯賽主場第3度落敗。