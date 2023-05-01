港超聯　煞科戰門票首日預售　旺角場排長龍　

今季「中銀人壽香港超級聯賽」將於下周日（7日）煞科，當中晚上6時在旺角場舉行，由榜首傑志硬撼「二哥」理文的冠軍之戰，可謂備受矚目。足總為方便球迷購買門票，由周一（1日）起，一連兩日開始預售門票，而首日於「旺角場」即吸引大批球迷排隊！

傑志對理文的煞科戰門票，首日預售地點安排在旺角大球場，而同日亦屬於東方對傑志的「足總盃」4強大戰。雖然足總公布的正式售賣時間為開賽前90分鐘（約下半1時30分）至下半場開賽前（約下午4時），惟賽前已有大批球迷在閘前排隊等候，而即使開售後，「打蛇餅」的情況亦持續多時。

成功購買8張門票的球迷周先生與友人陳先生，在接受本報訪問時表示自己約在1時15分到達球場，當時已感覺相當多人：「嚟到個陣大約排喺離球場50米到，都算多人，畀預計誇張咗少少；自己純粹支持本地足球，但會睇好傑志少少，今次買咗8張飛，都會同朋友一齊入場。」而陳先生則對今次預售安排略有微言：「其實係專登過嚟，順便睇埋今日場波，如果無呢場波嘅話就有啲麻煩，我住香港島，但無一個售票點喺附近。」

至於傑志對理文的餘下門票將於（周二）2日開始於沙田石門賽馬會傑志中心（朝10晚10），以及何文田香港足球總會（朝10晚8）發售，門票售價為150港元，另設特惠票60元。