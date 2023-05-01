拜仁重上榜首　餘下4場奪冠仲有一大難關

拜仁慕尼黑喺德甲憑基拿比、京士利高文下半場各入1球，主場以2比0擊敗哈化柏林，以1分優勢力壓日前和波失分嘅多蒙特，升上榜首。意味拜仁慕尼黑餘下4場聯賽只要保持全勝，就肯定可以奪冠，但當中對手包括勁敵RB萊比錫，要過關並唔容易。

拜仁慕尼黑今場佔壓倒性優勢，有超過80%控球率，全場有26次射門，反觀哈化柏林僅有2次射門。不過，拜仁要等到69分鐘先至由基拿比入波打破缺口，10分鐘之後京士利高文錦上添花。值得一提，2個入波都係來自甘美治助攻，呢位德國國腳有11次關鍵傳球，創出今季德甲單場最多關鍵傳球紀錄。

賽後甘美治豪言拜仁捧盃機會十拿九穩：「我認為球隊今場發揮唔錯，過去幾星期我哋有時會失去理智，但今場冇，我十分相信今季可以繼續奪得德甲冠軍。」

拜仁已連續10季奪得德甲冠軍，今季聯賽餘下4場對手包括雲達不來梅、史浩克04、RB萊比錫、科隆，當中以5月21日凌晨主場對RB萊比錫最難踢，成為拜仁爭取11連冠霸業嘅絆腳石。