Shoot Boxing　 向籽羲後樂園首演惜敗

現年17歲的本地搏擊界新貴向籽羲，隨父親「轟炸機」向柏榮之步代，於周日(30日)征戰日本搏擊殿堂後樂園，出爭「Shoot Boxing 2023 act. 2 」男子63公斤級賽事，挑戰21歲主場拳手基山幹太。最終在首、兩個回合陷於苦戰的情況下，向籽羲以0比3落敗。

儘管近年出戰過大大小小的賽事不計其數，但畢竟首次作客日本搏擊界聖地樂園，以「初哥」身份挑戰擁有15次後樂園出賽經驗的基山幹太，據報向籽羲賽前已顯得十分緊張，情緒更直接影響了第1、2回合的發揮，完全受制於對手，連續兩個回合皆試過被讀秒。直到第3回合，大勢己去的向籽羲，反而放開懷抱，盡情發揮了1分鐘，表現博得主場觀眾報以掌聲。就連對手基山幹太在拳證示意他勝出後，也上前舉行向籽羲的手，象徵認同這位新秀的表現。

對於綽號「轟炸機2.0」的向籽羲，其後樂園首演錄得0比3的敗績（26比30、25比30、24比30），「向師傅」接受電話訪問時表示：「佢未上擂台已經好緊張，始終17歲打21歲都唔係一件容易嘅事，頭兩個回合都畀人打中要讀秒，係去到最尾個回合，喝佢一聲大大聲，佢先回到神打番好啲，第一次算係咁，但應該可以做得好啲嘅，下次再挑戰嗰陣就要打得好啲。」「向師傅」透露賽會代表於賽後已即時作出口頭邀請，希望向籽羲可以再臨後樂園。

賽後顯得相當失落的向籽羲則謂：「好唔開心，唔係因為輸咗，係嬲自己點解咁緊張，緊張到頭兩個回合唔知打咗啲乜，對手係好強，但照計應該可以打得接近啲，希望之後可以再嚟同基山幹太打多次。」向籽羲返港後將迎拉下半年兩至3個大型賽事，預算最快要到年底，才有望再次亮相後樂園。