足總盃　加時下半場入12碼 傑志贏波入決賽

旺角大球場周一（1日）上演另1場「足總盃」4強大戰，由東方與傑志交手。雙方90分鐘內各一言和，最終「藍鳥」憑米基爾末段攻入12碼，2比1反勝晉級決賽，將與標準流浪爭奪冠軍。

東方今場由葉鴻輝把關，高素巴耶夫及梁振邦鎮守中路，馬高斯和胡晉銘負責控制中場，全力支援巴杜姆，孫銘謙及黃皓雋攻堅；至於傑志，沙根巴耶夫回歸正選，基爾頓，米基爾和查理史葛組成中場鐵三角，伊高沙托尼及潘沛軒在前線爭取入球，金信煜和艾力士先列後備。

7分鐘，簡古爾右路推進後傳中，巴杜姆施射僅柱邊出界。5分鐘後，東方右路開出角球，保羅接波甩手後，禁區內掃跌巴杜姆，球證直指12碼點，巴杜姆親自操刀射入，14分鐘替東方先開紀錄。16分鐘，基爾頓左邊主射罰球未能命中目標。期後「藍鳥」取得較多控球，東方就集中防守等待機會。45分鐘，潘沛軒小禁區附近窄角度起腳高出，東方半場領先1比0。

「藍鳥」換邊後立即調入艾力士加強攻力，57分鐘，基爾頓接應米基爾傳送後起腳斜出。眼見遲遲未能追平，傑志60分鐘換入金信煜，這位南韓中鋒3分鐘後接應伊高沙托尼傳中後起腳，被葉鴻輝沒收。66分鐘，米基爾禁區頂附近主射罰球又告斜出。67分鐘，艾力士接應右路傳中頂入，傑志追成平手。72分鐘，艾力士頭槌二傳，金信煜轉身抽射高出。「藍鳥」之後持續施壓，力圖盡快反超。但之後雙方未再增添紀錄，要加時再戰。

99分鐘，蔡立靖個人突破，推順後起腳，被保羅接實。金信煜之後嘗試窩利抽射，葉鴻輝成功托出底線。戰至比賽末段，艾力士禁區內與朱康銘碰撞後倒地，球證直指12碼，米基爾射成2比1。惟之後出現近似情況，高素巴耶夫於禁區內遭欲解圍的羅梓駿踢中，球證陸建燊毫無表示。最終賽事以2比1完場，傑志躋身本月13日上演的決賽，將與標準流浪一決高下。