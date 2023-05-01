足總盃　12碼絕殺　米基爾：呢樣係我嘅職責

傑志周一（1日）於旺角大球場出戰「足總盃」4強，最終鬥足120分鐘下，以2比1反勝東方，順利晉級決賽。於加時下半場射入12碼絕殺的中場米基爾（Mika），賽後笑言這是自己的職責，他又承認球隊上半場表現未如理想，幸好之後能及時調整。

今場先落後的傑志，一直傾力反撲，終於在下半場成功追平，令比賽需要進入加時，直至116分鐘更由米基爾操刀射入12碼，絕殺東方晉級決賽，賽後Mika亦顯得相當興奮：「我唔覺得個陣有太大壓力，因為呢樣係我嘅職責，自己隨時預備好喺任何時間，企出嚟幫助球隊；伊高沙托尼、查理史葛唔喺到，我就成為球隊1號劊子手， 好彩最後射得入，感謝上帝嘅眷顧。」Mika續指球隊雖然先失守，但自己在場上一直未有太心急，相信只要一直保持耐性的話，一定可以找到入球。

「藍鳥」今場僅險勝而回，Mika承認球隊的確有進步空間：「上半場係踢得唔好，但下半場真係踢得好出色，艾力士、金信煜入咗嚟，傳波節奏快咗好多。有時足球就係咁，教練調動完球員同改變戰術之後，整體表現就會好大分別。」對於個人表現，Mika則認為自己踢得不俗：「踢得算係唔錯，下半場移後一格，幫球隊搶番好多Second ball，仲要有波入。不過踢完120分鐘真係好攰，多謝球迷同家人一直嘅打氣同支持。」