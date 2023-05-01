作客踢防反更煞食　愛華頓求上岸搶閘攻城

英超護級生死戰，深陷降班漩渦嘅李斯特城主場迎戰愛華頓，兩隊依家分別排尾3同尾2，想「上岸」今場就要踩住對手爬。李斯特城踢法冒險，主場搶攻經常暴露防守漏洞，對住擅長穩守突擊嘅愛華頓隨時陷於苦戰，博愛華頓[第一隊入球]好路。(now 621周二凌晨3時直播)

李斯特城自從請甸恩史密夫執教後，表現的確有起色，近2場1勝1和拎到4分，不過球隊嘅主攻踢法其實頗為冒險，泰利文斯、占士麥迪臣等中場都唔太擅長防守，尤其主場壓上進攻，往往令脆弱防線出現更多錯漏，佢哋近10仗聯賽主場，竟然全部都係先落後嘅一隊，證明防守好有問題。

近4次作客對賽皆先入球

愛華頓近6仗聯賽3和3負未贏過，不過領隊戴治最擅長穩守突擊，作客賽事縮後防守反而踢得更好，近4仗聯賽作客有3仗搶到分。愛華頓防守硬淨之餘，亦可以靠死球戰術入波，卡維特利雲傷愈復出令「拖肥糖」嘅長傳急攻發揮得更好，先入波機會更大。

事實上，愛華頓踢法剋住主攻嘅李斯特城，睇番「拖肥糖」近4次作客李斯特城贏3次，而且4場都係先開紀錄一隊，今仗放心捧愛華頓[第一隊入球]。