白禮頓罕有重金入貨　一定唔嘢少

白禮頓近年冒起多名優質球員，三笘薰、摩西斯卡些度、阿歷斯麥亞里士打，均成為轉會市場搶手貨，傳媒報道白禮頓今夏罕有地重金入貨，將以破球會紀錄3000萬鎊(約2.95億港元)由英冠屈福特簽入21歲前鋒祖奧柏度，以佢哋獨到眼光，呢位巴西前鋒升值潛力無可限量。

轉會專家Fabrizio Romano報道，白禮頓即將官宣簽入祖奧柏度，所有文件已完成，並於上星期通過體檢，轉會費高達3000萬鎊，打破球會紀錄，舊紀錄係2019年，當時由布里斯托城簽入阿當韋斯達，轉會費2000萬鎊。

白禮頓球探團隊一向有料到，陣中球員都以蔗渣價錢踢出燒鵝味道，例如日本國腳三笘薰買入價只係260萬鎊，依家估計身價升到3500萬鎊。今次會方竟然以重金簽入一名前鋒，一定唔嘢少。

祖奧柏度年僅21歲，效力屈福特4個球季，當中2季英超2季英冠，合共上陣109場入24球，今季35場入11球4助攻，數據睇落唔錯，白禮頓肯用咁多錢買佢，實冇死錯人。