護級生死戰鬥失機　愛華頓逼和李城攬炒

周二(2日)凌晨英超護級生死戰，賽前齊齊身處降班區嘅李斯特城同愛華頓，合演一場瘋狂對攻大戰，數據顯示今場xG(預期入球)為6.77球，打破英超7年來最高紀錄，可惜雙方球員唔爭氣，出現卡維特利雲1碼世紀失機、占美華迪2次空門唔入、占士麥迪臣12碼宴客等「大嘥鬼」，最終踢成2比2平手，護級任務攬炒。

兩隊為護級一開波就搶攻，早段各有埋門機會被門將神勇救出，作客嘅愛華頓15分鐘由卡維特利雲博到12碼，佢親自操刀射入先開紀錄；李城7分鐘後由蘇恩古接應隊友頭槌二傳臥射追平，33分鐘更用一次快速反擊，占美華迪單刀扭過門將射入反超前2比1。

愛華頓完半場前本來可以追平，但卡維特利雲門前1碼面對空門，竟然食唔正射落旁邊門將隻腳，轉頭李城反擊，占美華迪半單刀笠射又中楣彈出；補時階段李城博到12碼，但占美麥迪臣射中間被比克福特擋出。下半場雙方仍然搶攻，伊禾比54分鐘為愛華頓射成2比2，李城之後有占美華迪2次面對空門頭頂腳踢失機，最終打和各得1分。

李斯特城和波後有30分升上第16位，但其實同尾3嘅諾定咸森林同分，愛華頓就落後1分排尾2，護級形勢非常緊湊。李城領隊甸恩史密夫賽後表示：「今場好似籃球賽咁，我有時覺得失咗2分，又有時覺得賺咗1分，我知道球隊可以踢得更好。」愛華頓領隊戴治亦表示：「球隊踢得好好，創造進攻嘅決心同質素都喺度，雖然今場贏唔到，但我見到贏波嘅元素已具備。」