粉碎沙比好夢！比素奪世界冠軍為史上第4人

曾被譽為是「天才球手」的比利時新星比素，在克魯斯堡劇院上演的桌球世錦賽決賽，愈戰愈強，轟出5桿「破百」粉碎了「小丑」沙比的「五冠夢」，為個人及比國首奪世界冠軍，並同時成為史上第4位非英國登上世界之巔的球手。

28歲的比素由外圍賽打入決賽，即使沙比在第三節曾轟出史上首個世錦賽決賽的147氣勢磅礡，但仍保持冷靜並且笑到最後，以18比15擊敗曾奪四屆冠軍的沙比，首嚐世界冠軍滋味，奪冠一刻也難忍男兒淚。

比素成為克魯斯堡「聖殿」中第22位捧走世界冠軍的球手，也是繼加拿大的Cliff Thorburn、愛爾蘭的杜赫迪及澳洲的羅拔臣之後，第4位贏得世界冠軍的非英國球手。這是比素生涯第4個排名賽冠軍，同時也是今季第二個，並袋走50萬鎊的冠軍獎金，其世界排名由第10位彈上第2，僅落後於奧蘇里雲。

「這是夢想成真，是我生命中最好的時刻！」比素與父母及女友即將分享奪冠的喜悅，「特別是我做到自己想做的，贏了奧蘇里雲、威廉斯，然後在決賽擊敗沙比，全部都是難打的對手，我過往在首場很易輸波，但今次我在最後一局處理得很好，此刻實在不太現實。」

「在落後13比16時，我以為自己沒有機會贏，我很緊張，無法打到自己的節奏，而沙比亦不停給我壓力，但隨後我放鬆自己，反而追到15比16，甚至16平手，而在最後一局我覺得自己可以做好；這是難以置信的兩周，這個獎盃實在太漂亮。」比素於2012年曾以17歲之齡成為出戰世錦賽的最年輕球手，但他花了4年多時間躋身了世界前32，然而在今屆之前，他在世錦賽都是一輪遊。

比素希望今次自己奪冠，可以令比利時有更多年輕一代參與桌球運動，「這幾天在比利時爆發了桌球熱潮，我急不及待想去了解一下；為求爭取夢想就要全力以赴，我相信這次對我的人生也有很大轉變，並將會有更多得着。」比素的奪冠之路亦相當艱鉅，次圈贏威廉斯，8強在劣勢下連取7局反勝奧蘇里雲，繼而準決賽頂着中國斯佳輝的強勢，成功逆轉，並在最後被稍為睇低的情況擊敗沙比封王。

比素奪冠之路

決賽: 贏 沙比 18-15

4強： 贏 斯佳輝 17-15

8強： 贏 奧蘇里雲 13-10

16強: 贏 威廉斯 13-11

首圈: 贏 禾頓 10-9