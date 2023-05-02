張振興伉儷書院Panasonic賽捲土重來振聲威

張振興伉儷書院今年學界決賽不敵聖若瑟書院奪亞軍，精英賽12強亦遭同一對手淘汰，兩次失利無疑對這支精英賽衞冕之師留下陰影。不過這班「振興男兒」在蘇黎世籃球賽8強成功「復仇」，最終更勇奪季軍，為球隊注入強心針。他們將於5月19日出戰Panasonic學界籃球邀請賽，隊長陳炎基望能挺身而出，帶領球隊對抗列強。

張振興隊長陳炎基為轉校生，中六才初次代表這支港島區學校披甲，D1舞台，以至精英賽，對他來說都是新鮮事：「我們是精英賽上屆冠軍，外界視我們為強隊，但其實人腳已洗牌，是兩支不同的球隊。經歷3年疫情，我覺得能打入精英賽已經好不容易。」

陳炎基渴望為校爭光

精英賽出局後，陳炎基哭成淚人，不難看出他想為校爭光的心：「振興男兒代表以前師兄為學校帶來的成就和榮譽，希望到我們這代也能夠再次興盛。之前兩個賽事賽果未如理想，各位球員因為大賽經驗略為不足，影響發揮應有水準。來到Panasonic賽，若然球隊處於逆境，身為隊長的我盼挺身而出支撐球隊。」

張振興與裘錦秋中學（葵涌）和趙聿修紀念中學位於C組，其中張振興和裘錦秋今年於精英賽分組賽相遇，前者以34比44告負，今次能否於20分鐘賽制下突圍，值得留意。

張振興伉儷書院

教練：馮逸朗

球員：陳炎基、李嘉輝、劉卓霖、鮑梓軒、勞敬兒、李家俊、林浩謙、鍾浩銘、黎港生、李諾文、唐浚銘