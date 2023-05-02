比堤：兵工廠拆「車」 重返勝軌

毫無疑問，阿仙奴的球員仍然處於被曼城擊敗的陰影當中，原因是雙方在實力上的確有相當大的分野。

令人痛心的是，我不認為兵工廠有機會贏得聯賽冠軍，但我們不應忘記，今季他們所取得的巨大進步，既有能力衝擊聯賽錦標，亦成功取得歐聯參賽資格，所以我相信他們在餘下賽事可以交出反彈表現，以強勢完成今季聯賽。

事實證明，兵工廠的陣容確是比不上曼城。其領隊阿迪達今季大部份時間只信任同一班球員，當部份重要球員如威廉沙列巴受傷後，立即對球隊造成嚴重影響，因此，今個夏天他們需要簽入一些新球員作出補強。

阿仙奴今季將餘下5場聯賽，今場面對車路士的倫敦打吡是一個重拾信心的絕佳機會。球隊如今的壓力較輕，希望布卡約沙卡、加比爾馬天尼利及馬田奧迪加特等球員可以強攻處於頹勢的車路士。

藍戰士每場比賽的表現都令人感到失望，暫代領隊林柏特看來也未能提升球隊一落千丈的表現。我看不到球員展示出任何的團隊精神，而事實上他們的入球能力更加相當不濟，近7仗只攻入一個藉著射中對手而改變方向的入球。為何球會大灑金錢，卻沒有收購一位正前鋒呢？

但車路士後防表現也同樣疲弱。正選方面從來沒有排出相同的11人，球員也經常出任不同的位置，所以球隊沒有穩定性及信心。

林柏特仍然希望可以取得重返球會後的首場勝利，雖然我認為今場賽事對兵工廠來說將會相當難踢，但預計他們最終仍可於主場獲勝。