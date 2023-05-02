外借來港尋突破　沈云燮首戰港超表現唔失禮

深水埗下半季積極引援，防守表現明顯大幅提升，其中新加盟的防守中場沈云燮（Sim），絕對是居功至偉。這名南韓籍猛將在東南亞國家打滾多年，經驗及實力毋容置疑，今次跟隨恩師郭嘉諾來港發展，隨即成為今季港超一大驚喜。 ■圖、文：李浚湣

現年33歲的沈云燮，對香港球迷不算太陌生，事關他曾在2014年「亞協盃」8強，以隊長身份率領越南寧平凱撒水泥兩鬥傑志，上年亦曾為現任深水埗主教練郭嘉諾執教的臺南市FC效力，他坦言今次來港的主因全屬「嘉諾Sir」：「佢主張嘅踢法同戰術令我好享受，當得到邀請加盟，我好快就決定答應。嚟香港繼續足球事業對我嚟講係一個挑戰，但我唔會害怕，我好鍾意去唔同國家體驗。」

值得一提，Sim今次加盟深水埗僅屬「幫忙」性質，這名臺南市FC的中場主將，原定在3月尾便會歸隊，備戰新一季台企甲聯賽，但最終他卻選擇繼續留在深水埗，直至踢完今季賽事：「臺南市FC喺當地屬於勁旅，基本上要成為冠軍唔會太難。但港超更具競爭性，所以我個人想繼續留低，都要多謝球會肯畀咁大自由度。」Sim又透露自己未來盼有機會參與『亞冠盃』賽事，並相信留在香港更容易達成這個目標。

深水埗今季成績強差人意，暫時在聯賽僅錄得兩勝，Sim承認落敗令人感到沮喪，但指亦屬於一次很好學習機會，令自己學懂調整心態以及變得更強；對於今季個人表現，他則認為僅屬不過不失：「表現只屬正常水平，我已經好盡力，但當然仲有進步空間，對我嚟講冇一場表現係完美，球隊成績始終唔好，好難話自己踢得好好。」球季煞科在即，Sim不忘談及今季目標：「雖然球隊喺聯賽嘅排名已經塵埃落定，但都希望最後一日對東方可以贏波報答球迷，得分達雙位數，個人嚟講就想入球今季『開齋波』。」

【沈云燮檔案】：

全名：심운섭

出生日期：1990年2月24日 (33歲)

國籍：南韓

身高：1米76

位置：中場

球衣號碼：42

曾效力球會 (只列部分)：奈比都 (緬甸)、寧平凱撒水泥 (越南)、

金邊皇冠 (柬埔寨)、艾拉華特葉里溫 (阿美尼亞)、

關丹FA (馬來西亞)、臺南市FC (台灣)、楊州巿民 (南韓K3)

現效力球隊：深水埗

欣賞港超踢法相對現代化

沈云燮2012年在大學畢業後，便展開其足球浪人的生涯，曾在緬甸、越南、柬埔寨、馬來西亞及亞美尼亞打滾，他直言要在南韓最高級別的K1聯賽立足十分困難，因此外流成為他當時的唯一出路：「我大學表現唔錯，但受傷抖咗接近半年，之後就揾唔到K1球隊落班。嗰陣好唔甘心，好想繼續去證明自己，留喺南韓我就要服兵役，所以選擇去緬甸，記得當時好期待但係好驚，因為我完全唔認識當地足球。」

已在東南亞國家征戰多年的Sim，又提到香港足球與其他地方的分別：「香港踢法相對技術性同現代化，整體足球知識相當高，每場波我哋都會有特定嘅戰術同踢法，節奏快好多；相反其他東南亞國家踢法比較傳統同舊式，好多身體對抗，而且比較單靠球員個人能力。」