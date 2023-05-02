保爭標機會戰意爆燈　地頭龍阿仙奴拆車冇手軟

喺英超衝刺連番失利嘅阿仙奴，周三凌晨將會上演「倫敦打吡」，喺主場迎戰車路士，「兵工廠」要保住爭標最後機會，餘下嘅賽事將不容有失。看守領隊林柏特回巢執教慘吞5連敗，成班球員無論係信心、狀態、戰意、實力都喺深陷谷底，阿仙奴今仗有望反彈開W。（Now 621及611周三凌晨3時直播）

阿仙奴連續4場聯賽失分，加埋上場榜首大戰，作客被曼城4比1擊倒，爭冠形勢即時處於下風，不過佢哋喺聯賽積分只係落後曼城1分但打多一場，喺數字上仍未絕望，相信「兵工廠」唔會輕易放棄。阿仙奴球員平均年齡係全英超第2低，喺爭冠重壓下表現失常屬人之常情，依家普遍預料曼城捧盃已經「坐定粒六」，阿仙奴反而可以放低包袱，有助踢番最佳水準。

近5次對碰4勝

阿仙奴今季喺酋長球場出擊極有保證，近5仗聯賽主場4勝1和，5仗合共攻入18球，火力非常驚人。加上阿仙奴近年對車路士屢有佳作，近5次喺英超對碰，共拎到4勝1負佳績，好有「格食格」嘅味道。

藍戰士傷兵滿營

車路士自從喺3月炒領隊樸達後，以為成隊波會有好轉，點知原來低處未算低，林柏特上任後連輸5場，對上7場賽事加埋只係入得1球，「藍戰士」已經跌到落第12位，球隊喺歐洲賽資格無望下，一眾戰將亦士無鬥志；加上列斯占士、美臣蒙特、古古列拿等主力球員受傷，今仗作客酋長球場恐怕凶多吉少。