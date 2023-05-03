車路士不敵阿仙奴　林柏特創35年羞恥紀錄

周三(3日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴主場以3比1擊敗車路士，力壓踢少2場嘅曼城，暫時重奪榜首之位，保持爭標希望。反觀，車路士由林柏特接手執教之後，6戰全敗，加上佢擔任愛華頓領隊最後4場都輸波，令「林伯」成為自1988年以來，首位執教頂級聯賽球隊遭遇各項賽事10連敗嘅英格蘭主帥。

雖然阿仙奴上仗英超大敗於曼城腳下，但今場對住頹勢嘅車路士，贏得非常輕鬆，開賽18分鐘就由中場隊長馬田奧迪加特勁射破網。戰至31分鐘，呢位24歲挪威國腳再入球，值得一提，奧迪加特2個入波都係來自格列沙加嘅助攻。

僅過3分鐘，加比爾捷西斯射成3比0，呢位巴西國腳取得今季第10個聯賽入波，加上加比爾馬天尼利(15球)、馬田奧迪加特(14球)、布卡約沙卡(13球)，兵工廠今季已有4位球員聯賽入波達雙位數。

換邊之後，車路士靠馬度基入波破蛋，挽回些少面子，但難逃各項賽事6連敗厄運。車路士輸波之外，2位後衞堤亞高施華、芝維爾更曾於比賽途中發生口角，惹起內訌疑雲。

另外，林柏特成為自1988年2月打比郡主帥考克斯之後，首位執教頂級聯賽球隊各項賽事10連敗嘅英格蘭主帥，亦係英超成立以來首位創出呢個羞恥紀錄嘅英格蘭籍領隊。

林柏特4月初回巢擔任車路士看守領隊，曾豪言要爭取佳績下季「坐正」，但以目前情況睇，隨時未收咧已經要提早執包袱。