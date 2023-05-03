久保建英射爆皇馬　巴塞最快下仗封王

周三(3日)凌晨西甲「皇家大戰」，皇家馬德里作客0比2不敵皇家蘇斯達，加上榜首巴塞隆拿主場以1比0擊敗奧沙辛拿，巴塞隆拿已經拋第2位皇馬14分，兩軍今季僅剩下5輪聯賽，換言之巴塞隆拿下仗只要贏愛斯賓奴，就可以提早封王。

上季西甲盟主皇馬今仗陷入劣勢，開賽15分鐘幾乎失守，皇家蘇斯達中場蘇比文迪近門起腳中楣彈出。「銀河艦隊」頂得住上半場，但下半場2分鐘就失守，中堅艾達米列達奧回傳變「助攻」，被倒戈嘅日本國腳久保建英射入空門，為皇家蘇斯達打開紀錄。

其後皇馬右閘丹尼爾卡華積累積第2張黃牌被逐，令球隊雪上加霜，比賽末段，皇家蘇斯達由巴倫尼特斯亞射成2比0完場。

同日巴塞隆拿憑老將佐迪艾巴85分鐘入波，小勝奧沙辛拿1比0，由於第3位馬德里體育會遲1日比賽，如果擊敗卡迪斯，就可以超前皇馬，升上第2位，以目前形勢，巴塞最簡單就係5月15日凌晨作客贏同市對手愛斯賓奴，就一定可以奪冠。

值得一提，2支輸波球隊皇馬同奧沙辛拿將於周日(7日)凌晨西班牙盃決賽交鋒。