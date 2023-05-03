女友有「思鄉病」 C朗或重投皇馬「掛靴」

葡萄牙巨星C朗上年年底加盟沙特阿拉伯豪門艾納斯，簽約2年，坐享2億歐元(約17.3億港元)年薪，但根據西班牙傳媒《El Nacional》爆料，由於呢位38歲射手嘅西班牙籍女友喬治娜患有「思鄉病」，唔想留喺中東，導致C朗萌生離隊念頭，皇馬會長皮里茲有意邀請佢回巢。

C朗為艾納斯踢12場聯賽入12球，數據上的確唔錯，但其實整體表現只屬一般，更曾經多次喺比賽中發脾氣，似乎唔滿意現狀，加上女友喬治娜嗌走，令C朗可能極速轉會。

《El Nacional》指皇馬會長皮里茲仍然非常欣賞C朗，畢竟佢曾效力「銀河艦隊」9年，上陣438場入451球，捧過2次西甲及4次歐聯冠軍等錦標，所以好歡迎C朗回巢。

不過，皇馬內部人士透露，皮里茲並非想C朗為球隊披甲，而係擔任大使工作，意味如果佢接受邀請，就等於返皇馬「掛靴」。C朗仍然對比賽充滿熱誠，恐怕未必想咁快收山，問題係佢離隊艾納斯，都唔知仲有邊支歐洲球隊可以收留佢。