富咸殘陣頂唔住　利物浦回勇大開殺戒

利物浦近期狀態回勇，數字上仲有機會殺入前4，而且要力保歐霸盃入場券，今仗迎戰富咸定必全力爭勝。利物浦復甦關鍵在於強大攻擊力，以攻代守踢法製造連場大手交易，今仗對住殘陣富咸必定會繼續搶攻，開3.5球入球大機會高唱入雲。（Now 622周四凌晨3時直播）

利物浦上場戲劇性4比3贏熱刺，延續近期大開大合嘅瘋狂踢法，近5場聯賽失咗9球，但全靠進攻銳利轟入17球，先至拎到4勝1和嘅強勁走勢。

近5場轟入17粒

穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、加普同達雲紐尼斯都係頂級攻擊球員，踢出水準當然火力十足，加上喺晏菲路強大氣勢下，絕對可以踢出水銀瀉地嘅進攻，「紅軍」近4仗聯賽主場總入球全開4球或以上。

富咸季尾表現回落，近5仗作客1勝4負，合共失咗10球咁多，而且上仗輸畀曼城嗰場，更加損兵折將，中堅添列姆同中場安達斯彭利拿同告受傷，加上前鋒阿歷山大米祖域仍然停賽，既然球隊依家爭入歐洲賽機會渺茫，呢場風流波唔怕同利物浦鬥攻，今仗捧3.5球入球大好穩陣。

直播表

周四凌晨零時 意甲 祖雲達斯Vs萊切

Now 638

周四凌晨零時 意甲 阿特蘭大Vs史柏斯亞

Now 639

周四1:30am 西甲 華倫西亞Vs維拉利爾

Now 632

周四2:45am 德國盃 史特加Vs法蘭克福

有線601、661台、香港開電視77台

周四3:00am 英超 利物浦Vs富咸

Now 622

周四3:00am 英超 曼城Vs韋斯咸

Now 621、611

周四4:00am 西甲 馬德里體育會Vs卡迪斯

Now 632

周四4:00am 西甲 基達菲Vs切爾達

Now 633