曼聯2年前用7,300萬鎊(約7.2億港元)向多蒙特收購翼鋒查頓辛祖，但呢位23歲英格蘭國腳表現令人失望，佢自己亦意興闌珊，根據德國《圖片報》爆料，查頓辛祖後悔成「魔」，希望重投多蒙特，拯救足球事業。

查頓辛祖為曼聯上陣72次僅入11球，相比效力多蒙特期間137次披甲入50球及64次助攻，有天壤之別，呢位翼鋒更因為表現差，無緣為英格蘭出戰上年世界盃決賽周，甚至出現「心理病」，上年年底需要去荷蘭接受治療及訓練，直至2月先至重返曼聯比賽，但狀態始終冇大改善。

據悉查頓辛祖向曼聯提出轉會要求，佢嘅經理人亦一直同多蒙特總監基爾有聯繫，最大機會重返多蒙特。由於查頓辛祖仲有3年合約在身，曼聯唔想低價出售佢，多蒙特亦無力重金回購，紅魔鬼唔排除以外借形式，畀辛祖加盟多蒙特。

另外，養傷一個半月嘅阿根廷新星阿歷真度加拿祖已經完全康復，有望於周五(5日)凌晨英超復出，作客白禮頓，隨住同屬翼鋒嘅加拿祖復出，預料查頓辛祖上陣時間又會減少，難怪佢為前途着想，急於今夏轉會。