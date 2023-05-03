實力懸殊速戰速決　曼城弗爆半W扑錘

英超爭標關鍵戰，曼城喺主場硬撼「錘仔幫」韋斯咸。曼城狀態弗到勒唔住，為咗衝冠一定搏甩髀，而且喺主場擅搶開局，對住防守立立亂嘅韋斯咸，今仗勢必速戰速決，半場主勝好路。（Now 621及611周四凌晨3時直播）

曼城喺3線作戰下，仍然弗到漏油，各項賽事近14仗豪取13勝1和，上輪險勝富咸2比1，唔係必然正選嘅祖利安艾華利斯入波兼博到12碼，射手艾寧夏蘭特更攻入今季第34個聯賽入波，追平舒利亞同高爾單季英超入球紀錄，依家眾將信心爆棚。

主場出擊例先發制人

主帥哥迪奧拿喺戰略上採取先發制人，尤其係主場出擊，都會力求盡早領先穩定局面，曼城喺各項賽事近8仗主場贏晒之餘，其中7仗喺上半場已經取得領先優勢，由頭贏到尾。

韋斯咸後防不穩頻失波

另邊廂，韋斯咸雖然略見起色，但亦要為護級搶分，之不過，佢哋後防不穩問題未見有好大改善，近期幾乎場場有失波，單計聯賽今季已經失咗47球，上仗對住攻力麻麻嘅水晶宮都失咗4粒，而且近期面對阿仙奴、紐卡素等前列分子，都係半場經已落後，睇嚟好難頂得住「藍月亮」初段狂轟猛炸嘅激烈攻勢，半場主勝不容錯過。