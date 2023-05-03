張之臻打入馬德里大師賽8強　成中國第1人

張之臻周三（3日）在馬德里大師賽16強延續神奇本色，反勝美國球手富斯打入8強，成為首位晉級ATP1000分大師賽8強的中國球手。

張之臻今場面對富斯，首盤被對手打破1個發球局，並以3比6率先落後，第2盤兩人互破對方1次發球局，張之臻在Tiebreak贏細分7比5追成平手。雙方戰至決勝盤，戰況依舊激烈，要再次以Tiebreak決勝負，張之臻在決勝局曾以細分4比6及7比8落後，陷於出局邊緣，但張之臻成功挽救3次決勝分，最後更一鼓作氣贏細分10比8晉級8強，創下中國球手在ATP1000分大師賽的最佳成績。

張之臻賽後受訪時難掩興奮，表示自己一直想令比賽更刺激，對最終能順利出線感到非常奇妙：「對方是1名很出色的球手，沒有太多弱點，當我輸掉第1盤時，心中只是想着令比賽變得更緊湊，到最後能夠勝出實在太美妙。」

這位中國球手8強會面對世界排名曾上到第14位的卡拉迪斯夫（Aslan Karatsev），張之臻笑言：「我曾與他一同練習，當時以0比6敗於他手下，但我依然會全力以赴。」