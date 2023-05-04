夏蘭特破英超入球紀錄　隊友列隊致敬

氣勢如虹嘅曼城向英超冠軍又行前一步，「藍月亮」周四(4日)凌晨主場3比0大勝韋斯咸，以1分力壓踢多場嘅阿仙奴重登榜首，射手艾寧夏蘭特今場再有入波，今季累積35個聯賽「士哥」，打破舒利亞同高爾保持嘅紀錄，成為英超史上單季入波最多球員，賽後曼城一眾隊友列隊向佢送上最高致敬。

已掌握爭霸主導權嘅曼城，今場圍攻有迪格蘭賴斯缺陣嘅韋斯咸，但基亞利殊勁射被撲出，洛迪卡斯簡迪單刀又射中內柱彈出，半場悶和0比0。換邊後曼城開Turbo，尼敦阿基50分鐘接應罰球頂入，75分鐘艾寧夏蘭特單刀笠射成2比0，菲爾科頓完場前窩利抽射省中人彈入，助曼城大勝3比0完場。

今場主角絕對係挪威前鋒艾寧夏蘭特，今仗拎到今季第35個英超入球，喺仲有5輪未踢之下，已打破英超史上單季最高入球紀錄，而且舊紀錄保持者(34球)舒利亞同高爾，都係喺踢42場嘅球季創造紀錄，更加顯得艾寧夏蘭特嘅紀錄難能可貴。

完場後曼城領隊哥迪奧拿，帶領一眾職、球員都喺球員通道之外列隊，恭送新任英超「士哥王」離開球場，哥迪奧拿賽後表示：「夏蘭特係個難以置信、獨一無二嘅人，佢絕對值得我哋列隊致敬，因為佢達成一個神奇里程碑，或者有一日佢會再打破自己呢個紀錄。」

艾寧夏蘭特賽後亦搞笑回應：「呢次列隊致敬其實幾痛苦，因為佢哋個個都打我背脊，但我覺得非常開心。」被問到有冇打算破迪斯甸恩喺1927/28球季所創英格蘭頂級聯賽入球紀錄(60球)，艾寧夏蘭特表示：「我哋唔可以成日諗入球紀錄，如果唔係我會發癲！」