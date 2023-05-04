寶覺決心戰勝自己　Panasonic籃球賽一雪前恥

疫情前，寶覺中學是九龍區決賽常客，但經歷三年空白期，她們在九龍區D1兩度不敵拔萃女書院，屈居殿軍，更失落精英賽資格。Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日假修頓場館舉行，女拔和寶覺分處W組和X組，只要雙雙出線，就能在四強碰頭，且看寶覺有沒有機會復仇？

寶覺中學在疫情前連續四年打入九龍區D1決賽，於2018年僅負協恩中學7分，幾乎撼動「神」的地位。昔日的光輝，造成無形壓力，誰也不想衰在自己手上，但愈怕輸愈會輸。結果寶覺今年輸了三次，失落精英賽資格。

這三次，一次輸給協恩（九龍區四強），兩次輸給拔萃女書院（九龍區小組及季軍戰），但在戴卓彤眼裏，全是輸給自己。「練習少，部署不足，一被拉開就洩氣……心態已經輸了。」沉澱過後，寶覺決心在Panasonic重新出發：「不想再得把口，齋講想贏，而是身體力行改變，做出成績來。至少對上女拔的話，一定要贏回她們，一雪前恥。」改變，除了最直截了當的加操，還有Secret Angel遊戲。「我們玩了一個月的Secret Angel，互相關心，送禮物，增進感情和默契，才變成這般吵吵鬧鬧。」戴卓彤笑說，寶覺如今可輕鬆做到「no look pass」，或許在Panasonic可以期待一下。

寶覺中學籃球隊

教練：羅倩寧

球員：戴卓彤、蔡汶萱、蔡可盈、劉希賢、李汶蔚、何芷瑩、吳佩琳、王詠琳、楊嘉慧、龍麗雲、張嘉欣、馮楉喬

圖:司徒子文

文:許思彤