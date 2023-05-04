A米羅馬齊失分　國米大勝重返前4

經過周四(4日)凌晨連場大戰之後，意甲前4位嘅歐聯入場券之爭出現重大變化，AC米蘭、羅馬不約而同一齊和波失分，反觀國際米蘭作客大勝維羅納6比0，以2分優勢力壓阿特蘭大、AC米蘭、羅馬，升上第4位。不過國米餘下5場聯賽，仲要同阿特蘭大、羅馬、拿玻里交鋒，能否笑到最後，仍然存在變數。

國際米蘭近期愈戰愈勇，繼上輪擊敗第2位拉素之後，今仗對護級球隊維羅納，亦毫不留情，靠對手擺烏龍打開紀錄，跟住展開大屠殺，包括查漢奴古遠射轟入世界波，2位前鋒迪斯高、拿達路馬天尼斯各自梅開二度，贈維羅納6蛋，亦係國米今季聯賽最大勝仗，各項賽事4連勝。

至於上季盟主AC米蘭踢到補時靠祖利亞美斯亞斯入波，主場僅以1比1逼和排尾二弱隊克雷莫納，1.18倍主W大熱倒灶，AC米蘭近5場聯賽僅1勝4和，下仗硬撼拉素，隨時又有失分危機。

另一支爭前4位球隊羅馬由艾沙拉維建功先開紀錄，但作客被蒙沙逼和1比1，近3場聯賽不勝，下仗主場對國際米蘭，成為球隊能否取得下屆歐聯參賽資格嘅生死戰。

值得一提，阿特蘭大靜靜起革命，主場以3比2擊敗史柏斯亞，取得3連勝，同AC米蘭、羅馬一樣有58分在手，絕對唔可以睇小呢支「神奇球隊」爭入4位嘅決心。