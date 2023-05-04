拿玻里和波可捧盃 小心伏味濃

意甲「一哥」拿玻里作客烏甸尼斯，拿玻里今仗只需要和波攞1分，就可以相隔33年再奪意甲冠軍，未必去盡，近期亦明顯Hea住踢，反而烏甸主場特別硬淨，近6仗喺自己地頭出擊未輸過，烏甸受讓咁筍，當然捧讓球主勝。（beIN SPORTS CONNECT周五凌晨2時45分直播）

第2位拉素剛剛以2比0擊敗薩斯索羅，落後拿玻里15分，兼踢多1場，換言之拿玻里只要餘下6場攞1分，就夠分可以奪冠，今仗爭勝決心成疑，甚至有陰謀論認為拿玻里可能專登輸波，等下仗返主場先至捧盃，今仗「伏味」濃。

排緊中游嘅烏甸踢緊風流波，近期更加明顯揀波踢，近3仗作客全敗吞7蛋，但主場就6仗未輸過，包括3比1贏AC米蘭，今場對住拿玻里肯定有「打大佬」心態，唔會放水，受讓當然值得捧場。

直播表

周五1:30am 西甲 西維爾Vs愛斯賓奴

Now 632

周五1:30am 西甲 基羅納Vs馬略卡

Now 633

周五2:45am 意甲 烏甸尼斯Vs拿玻里

beIN SPORTS CONNECT

周五3:00am 英超 白禮頓Vs曼聯

Now 621、611

周五4:00am 西甲 畢爾包Vs貝迪斯

Now 632

周五4:00am 西甲 華歷簡奴Vs華拉度列

Now 633