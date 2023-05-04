女拔鍛煉大心臟　Panasonic籃球賽向前衝

近年異軍突起的拔萃女書院，今年更自改制後，首次殺入精英賽，可惜在8強僅負中華基督教青年會中學2分，無緣再晉一級，但就讀中五的隊長顏昕，卻未有因此氣餒，反而盼望球隊從中進步：「很記得該仗早段曾落後十分，但大家靠mentality繼續堅持，最後一節更一度反超前，最終落敗的確有點遺憾，但我認為屬於一次很好的學習經驗，為未來每一場賽事舖路。」

女拔過去多次參與Panasonic學界籃球邀請賽，可惜全部在分組賽止步，顏昕坦言大家賽前未有太大包袱，加上今年在「齊腳」下，希望可以一吐烏氣：「以前球隊很多人到了B或者A Grade， 便會離開香港，到外國讀書；然而今年卻很幸運，基本上所有球員皆留隊，只要臨場發揮好的話，有信心走到更遠。」

Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日假修頓場館舉行，女子W組擁有三支九龍區球隊，拔萃女書院將挑戰滙基書院（大坑東）及協恩中學，可謂硬仗連場。且看一眾球員如何發揮最強心理質素，打出遇強愈強的表現。

拔萃女書院

教練：黃嘉樂

球員：顏昕、陳雅怡、文浩琳、王心言、張鎧恩、劉沛蓁、苗海晴、謝樂臨、盧靜瑤、徐穎怡、徐穎恩、康穎琳、丘琦、黃彥婷