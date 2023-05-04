比堤：海鷗可降魔復仇

由於曼聯希望鎖定前4歐聯參賽席位資格，而白禮頓則仍在爭取歐洲賽參賽席位，所以今場比賽對雙方來說都十分重要！

白禮頓雖然較早前先後於英足盃4強被曼聯淘汰出局，及於聯賽被諾定咸森林擊敗，但他們上輪聯賽作出反彈，主場以6比0大勝狼隊，表現極之出色。這場勝仗有可能是他們今季表現最佳的賽事，令人賞心悅目。

韋碧克的表現尤其突出，因為他整場賽事都能夠現身作出接應，令一眾狼隊守衞難以作出招架，而門前把握力方面亦相當之有效率。柏斯高哥斯是另一位十分重要的球員，事關他能夠控制比賽節奏及為球隊提供入球和助攻。

事實上，白禮頓在把阿歷斯麥亞里士打、三笘薰及摩西斯卡些度先列後備的情況下大炒狼隊，盡顯球隊強勁的板櫈深度，但我肯定領隊迪薩比今仗面對曼聯時，將會讓這3位球員重返正選行列。

我認為雙方於中場的爭奪戰至為關鍵。曼聯今季的成功大多來自這個區域，一眾紅魔中場球員在中場搶到皮球後，便會快速地傳到拉舒福特或查頓辛祖的腳下進行反擊攻勢。

另一邊廂，白禮頓多位中場球員同時亦會上前協助前鋒，另外包括佩華斯艾斯度比倫等邊路球員也危險性十足。

今仗將會是英足盃4強的翻版戰，我認為白禮頓不會再重蹈覆轍，容許曼聯保持控球在腳。海鷗今場在主場出擊的情況下，將會嘗試保持控球，並強攻對手。由於他們現正追逐歐洲賽參賽資格，所以我認為海鷗今仗將可擊紅魔，全取3分。