女足粉絲團　「車女」足總盃旗開得勝

「賽馬會女子足球聯賽足總盃」上周六（29日）進行多場第3周賽事，其中多隊已率先取得淘汰賽資格，至於較遲加入戰團的甲組勁旅車路士足球學校(香港) ，就於首戰擊敗乙組球隊標準流浪，取得E組出線機會主動權。

今屆賽事被分入E組的「車女」，首戰面對標準流浪，派出多位主力出戰，除了前鋒宋麗雯及中場大腦王淑芬之外，也有港隊代表梁匡蕎壓陣。開賽僅僅2分鐘，陳綺馨就把握對手後防失誤，幫助「車女」先開紀錄，兼為這場入球騷拉開序幕。陳綺馨其後再攻入兩球，與宋麗雯齊齊大演帽子戲法，加上潘嘉嘉、曾麗珊各入1球，以及梁匡蕎梅開二度，最終「車女」以10比0大勝標準流浪，下場只要賽和樂天，就能夠鎖定淘汰賽席位。

此外有多隊已經成功打入淘汰賽，其中以3比1反勝黃大仙的和富社企，就取得F出線資格，至於傑志就以2比0擊敗大埔，於B組脫穎而出，兩隊與4月初已經鎖定出線權的屯門，攜手打入8強。

「賽馬會女子足球聯賽足總盃」第3周賽果

標準流浪 0比10 車路士足球學校(香港)

港會 11比0 佳聯元朗

九龍木球會 1比2 翱翔足球會

和富社企 3比1黃大仙

Hong Kong United 0比5 凱景

油尖旺 1比4 大聯盟足球學院

冠忠南區 2比1 東區

沙田 0比2 頌恩公民

傑志 2比0 大埔

觀塘 1比1 熱火體育會