復仇心切Vs力保前4　白禮頓曼聯大駁火

英超重頭戲，白禮頓主場迎戰曼聯，白禮頓喺早前英足盃4強被對方淘汰，今仗再同「紅魔鬼」交鋒，必定希望報回一敗之仇，應該會採取主攻踢法。至於曼聯為保前4位，奪取下屆歐聯入場券，亦冇退讓空間，預料雙方會大駁火，特別係白禮頓近4場英超總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 621及611周五凌晨3時直播）

白禮頓喺英足盃4強互射12碼不敵曼聯，黯然出局的確唔抵，球員谷埋一肚氣，難得咁快又遇「仇家」，肯定全力搶攻爭勝報仇，加上要爭奪下屆歐洲賽參賽資格，亦急需搶分，為名為利都要搏到盡。事實上，呢支「神奇球隊」踢法豪邁，韋碧克、蘇利馬治、阿歷斯麥亞里士打、三笘薰都具備上乘入球能力，上仗主場更加大炒狼隊6比0，攻力非常強勁，足以攻破曼聯防線。

紅魔後防殘缺以攻代守

另邊廂，曼聯自從由坦哈格執教之後，組織攻勢能力不斷上升，早前英超作客熱刺，上半場已經攻入對手2球，上仗鬥大勇嘅阿士東維拉，亦創造唔少攻勢，包括卡斯米路射門中楣，否則唔只贏1球。不過，紅魔鬼防線始終係一大弱點，尤其係兩位中堅華拉尼、利辛度馬天尼斯仍然養傷，存在一定隱憂，未必可以抵擋白禮頓強攻。既然兩隊同樣攻強守弱，最好揀入球大。