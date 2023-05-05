曼聯補時9分鐘慘遭絕殺　梳爾離奇手球送禮

周五(5日)凌晨英超賽事，曼聯作客同白禮頓大激鬥，雙方合共炮製38次攻門，但唯一入球要到補時9分鐘先出現，曼聯中堅勞基梳爾離奇手球送12碼，白禮頓得以絕殺贏1比0。曼聯輸波後仍然有4分優勢坐喺第4位，但利物浦同白禮頓已步步追逼，最後5輪聯賽唔可以大意。

兩隊上月喺英足盃4強交鋒，踢足120分鐘都冇波入，最後曼聯互射12碼晉級決賽，今場雙方繼續踢到難分難解。曼聯開波2分鐘就有黃金機會，但安東尼馬菲奧斯單刀射斜，轉個頭輪到白禮頓翼鋒三笘薰

單刀，但射門省中迪基亞塊面；兩隊門將之後都有多次美妙撲救，令戰況僵持。

比賽尾段白禮頓開始圍攻曼聯，阿歷斯麥亞里士打割草式勁射被迪基亞僅僅撲出柱邊、摩西斯卡些度窄位狂抽又逃唔過迪基亞五指關，以為會互交白卷之際，勞基梳爾突然喺一次角球入面「搶籃板式」手球，球證睇VAR後判罰12碼，由阿歷斯麥亞里士打喺99分鐘射入致勝一球。

輸波罪人勞基梳爾賽後解釋：「喺最後1分鐘輸波特別痛苦，我隻手唔應該喺嗰個位，係我令球隊輸波。我解釋唔到隻手點會咁，我感覺到畀人推撞，而且導致角球之前個罰球根本係錯判，我唔係想搵藉口，講到底我舉高隻手就係一個愚蠢錯誤。」

曼聯依家踢33場有63分，比第5位嘅利物浦多4分兼踢少場，不過更大威脅係今場贏波嘅白禮頓，佢哋有55分但係比曼聯又踢少1場，如果贏埋手上面嗰場就只落後「紅魔特」5分，最後5輪聯賽仍然有變數。曼聯下周一(8日)凌晨會作客韋斯咸。