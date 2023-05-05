【有片】安東尼失控發狂　走甩紅牌惹爭議

曼聯今季喺坦哈格執教下，大部份球員表現都有明顯進步，不過重金禮聘嘅巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯就令人失望，今仗作客白禮頓繼續交出低效率表現，下半場更曾經失控發狂，報復式狂踢阿歷斯麥亞里士打後，再同李維士鄧克火爆衝突，最後只收到1張黃牌真係要還神。

比賽進行到69分鐘，安東尼喺白禮頓2名球員夾擊下突破跌低，但球證未有表示，呢位巴西國腳即大發脾氣瘋狂投訴，白禮頓球員就繼續互傳準備反攻，怒氣難消嘅安東尼即報復式將阿歷斯麥亞里士打粗暴掃低，白禮頓隊長李維士鄧克衝上前責難，安東尼仲「惡人先告狀」用心口撞向對方，費特第一時間將佢拉走，安東尼仍忿忿不平想再「戰鬥」，最終球證向安東尼同李維士鄧克各出示1張黃牌。

唔少網民對球證今次判決表示不滿，因為黃牌只係罰佢同李維士鄧克嘅衝突，但更嚴重嘅報復式踢人反而冇事。為《天空體育》評述嘅阿倫史密夫亦表示：「安東尼已經失去理智，好明顯係要報復上一個動作冇得到罰球，佢冇機會搶波之下咁踢人，至少係黃牌，或者更加嚴重。」