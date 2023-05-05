本地籃球新賽季7.19開鑼　列強變陣爭銀牌錦標

「2023年香港籃球銀牌賽」男子高級組賽事將於7月19日假修頓場館爆發，十支甲一球隊包括「Big 4」於休季期間積極增兵，現密鑼緊鼓備戰，隨著各隊戰力洗牌，相信會讓球迷感到驚喜。香港籃球總會已為賽事進行抽籤，揭幕戰由建龍飛馬大戰升班球隊晉裕，同日尾場上演香港東方對金牛漢友。

2021年度甲一賽季終於在去年10月完成，最終由南華擊敗香港東方蟬聯總冠軍。香港籃球總會進行了新季銀牌賽抽籤，7月19日揭幕戰將由建龍飛馬對新升班的晉裕，勝方將於7月26日硬撼衞冕的南華，同日尾場由香港東方對金牛漢友。上屆銀牌亞軍滿貫將於7月26日登場，對崇德飛鷹和南青的勝方。至於上屆4強止步的永倫則在首圈迎來康仁福建。

葉耀邦曾湛元留效紅軍

「Big 4」球隊休季期間有不少變動，南華的梁兆華、香港東方的李琪和楊睿騏等星將宣布離隊，至今尚未公布新季去向，相信銀牌賽前自有分曉。力爭衞冕的南華新季陣容更加年輕化，並由上季最有價值球員朱亮、余理洋及羅意庭等人以老帶新。前南青主教練吳繼武今年2月接手南華，他表示：「球隊2月開操，現維持一星期3至4課練習，努力為新季作準備。今季最大挑戰是執教一支爭標球隊，加上有新球員加入，需要時間磨合，多得大家配合，我們現階段會專注備戰，6月的三人賽再看看各隊情況。」他亦透露，張延隆已經離隊，至於葉耀邦和曾湛元則繼續留效，兩人球技日漸成熟，有望以主力身份協助球隊。

東方以ABL冠軍功臣壓陣

香港東方已於東南亞籃球邀請賽（ABL）以新陣容亮相，這支上季甲一亞軍球隊招攬加拿大籍中鋒麥洛連、南華舊將基拔及康仁福建射手徐遠征等人，最終以場數2：1擊敗越南西貢熱火，勇奪總冠軍，而總決賽場均12.3籃板的麥洛連更當選最佳防守球員。東方在1月至3月以來出戰多達19場ABL比賽，這些高強度比賽有助球員提升狀態，比其他甲一球隊更早準備迎接新球季。

提升戰力後的東方將全力挑戰銀牌冠軍，第一場迎來金牛漢友（上季的漢保漢友），後者於休季期間同樣積極增兵，據知該隊更會有不只一名星級球員加盟，兩軍相遇成為銀牌首日焦點，球迷不要錯過。

滿貫3月開操 賀斯福卸下永倫戰袍

滿貫上季首奪常規賽冠軍，但最終在季後賽奪第三名完成，球隊今季有頗大變動，誓要捲土重來。滿貫3月開操，最近亦到台灣出戰兩場友誼賽，讓新兵磨合。「綠軍」計劃下月與香港東方打一場慈善賽，屆時一眾新兵亦會亮相，詳情有待公布。永倫方面，控衞潘志豪和中鋒賀斯福退役，今季是否由泰那支撐球隊球迷將會是另一焦點。

晉裕簽下蘇志樂劉子禮林萬進

晉裕上季贏得甲二冠軍，今季將升上甲一，銀牌首戰對甲一「二年生」建龍飛馬。原有陣容之中，以曾效力超敏和太平洋的隊長趙蕸最富甲一經驗，為迎接新季，晉裕積極補強，並以曾執教甲二建龍兩年的廖慧森擔任新教練。4月中接手球隊的廖慧森表示，「今年有蘇志樂、劉子禮、林萬進等豐富甲一經驗的球員加盟，另外再配搭一班年青球員，來季首要目標希望在甲一站穩陣腳。」

蘇志樂、劉子禮和林萬進曾效力香港東方，並隨隊出戰ABL賽事，3人默契不容置疑，其中蘇志樂上季狀態大勇，協助崇德飛鷹取得前6。廖慧森期待三人為球隊帶來正面影響：「阿樂和子禮都是出色的射手，阿進亦能做到突破分球，而且他們幾位都好肯提點隊友。球隊之後應該會有外援，但銀牌賽暫時先用全華班。」

文：余樂詩報道