破完亞洲紀錄再造世界最佳　潘展樂成泳壇焦點

18歲中國游泳新星潘展樂近日成為泳壇焦點，日前打破了男子100米自由泳亞洲紀錄後，周四在全國錦標賽出戰200米自由泳再刷新個人成績，游出今年世界最好時間，與孫楊保持的亞洲紀錄僅差0.26秒。

來自浙江的潘展樂以1分44秒65贏得200自冠軍，這個時間是今季目前世界最好成績，並超過了南韓泳手黃宣優去年10月所做的1分44秒67，同時也是中國游泳史上第二位打破1分45大關的泳手，而潘展樂的時間距離大師兄孫楊於2017年世錦賽上所創的1分44秒39亞洲及全國紀錄，相當接近，而孫楊於2016年里約奧運會上，就游出1分44秒65奪得200自金牌，這正是潘展樂今次的成績。

潘展樂在全國賽的成績無疑令中國泳壇在即將展開的世界錦標賽帶來新希望，自孫楊及寧澤濤離開泳壇之後，中國男將難以在世界抗敵；而潘展樂日前在100米自由泳泅出47秒22，刷新了亞洲紀錄。

這位泳壇新星擁有理想的身體條件，跟孫楊一樣身高1米98，臂展達到2米10（孫楊2米11），而他稍後在全國賽還有400及800自項目。

今年的世界游泳錦標賽將於7月14至30日在福岡上演。