【澳職】阿聯火力全開再追大

澳職季後賽淘汰圈開賽，常規賽排喺第3嘅阿德萊德聯，主場迎戰第6名嘅威靈頓鳳凰。「阿聯」近況下滑，佢哋進攻火力排常規賽第3，但失球同樣偏多，極富娛樂性，鳳凰亦經常出現大比數，近4仗3次開4球或以上，加上早前作客1比5大敗於阿德萊德聯腳下，今場等睇入球騷，3.5球入球大屬信心之選。（無線myTV Super周五下午5:45分直播)

阿德萊德聯原本可以取得常規賽亞軍，直入季後賽4強，但佢哋常規賽尾段突然失準，最後4輪僅得2和2負，最致命係上仗主場1比4大敗於原居第3位嘅中岸水手，直接將亞軍拱手相讓，搞到要踢淘汰圈，佢哋入球同失球數字同樣偏高，常規賽26仗入53球，場均入超過2球，但共失46球，係6支季後賽球隊中失波最多球隊，預計今仗入球唔會少。

另邊廂，威靈頓鳳凰近況同樣低迷，最後一輪險勝FC麥克阿瑟先中止5仗不勝走勢，佢哋防守極曳，近6仗共失17球，場均失超過3球，能夠躋身季後賽已屬超額完成，今仗無包袱下應戰，出現大比數不足為奇。

直播表

周五 5:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 威靈頓鳳凰

無線myTV Super

周六 3:30am 德乙 漢堡 對 柏達邦

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