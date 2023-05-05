拉脫維亞滑板名將訪港　望體現真正滑板文化

拉脫維亞滑板名將Madars Apse於3月尾到港，期間曾與本地滑板愛好者交流，他樂見滑板成為奧運項目，但仍盼望公眾明白這個運動項目並不限於滑板進行。

Madars利用滑板穿梭香港四周，包括到中環街市挑戰水磨石樓梯，又讚賞本地滑板設施水平不俗，但坦言在街道玩滑板比在滑板公園更富樂趣：「我覺得香港的滑板水平不錯，至少有超過1萬人參與這項運動，荔枝角的滑板公園更我有生以來見過最好的場地。不過，我認為滑板公園的樂趣始終不及街道。」

他擔心這項運動成為奧運項目後，令人誤以為只能在滑板公園玩滑板，希望有朝一日在街道踩滑板合法化：「這個運動項目成為奧運項目後，雖然讓更多人認識到這項運動。然而，這亦可能令人錯以為滑板只能在滑板公園內進行。我這次來香港就是希望人們明白，在街上玩滑板是正常 不過的事情，是應該被接納的。」Madars續稱：「推廣滑板運動最好的方法，就是在街 上踩，讓不踩滑板的人看見，與他們交流。如果香港的街道可以踩滑板，這將會令街道添上生氣。」

Madars以往曾為Red Bull拍攝兩季共12集的紀錄片Skate Tales（滑板傳奇），講述各國滑板愛好者的故事，得到外界讚賞，不過他認為個人最佳成就，是在街上享受踩滑板的快感。