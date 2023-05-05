「哥系勢力」球壇遍地開花

曼城領隊哥迪奧拿昔日麾下弟子，執起教鞭之後，今季紛紛創出一番事業，阿迪達、沙維分別率領阿仙奴及巴塞隆拿排英超第2及西甲榜首，高柏尼協助般尼以英冠盟主身份取得英超席位，就連哥帥擔任拜仁慕尼黑主帥時期嘅愛將沙比阿朗素亦學有所成，不經不覺帶領利華古遜保持14場不敗，兼殺入歐霸4強，成為今屆歐洲3大盃賽唯一德甲球隊。歐洲球壇嘅「哥系勢力」得以遍地開花。

相比起阿迪達、沙維、高柏尼所執教球隊「穿金戴銀」，利華古遜現時排喺德甲第6位，似乎比較遜色。不過，睇番沙比阿朗素心路歷程，球隊有目前成績，並唔簡單，因為呢位41歲西班牙少帥執教利華古遜之前，只做過3年皇家蘇斯達B隊教練，佢上年10月臨危受命，接掌利華帥印，當時球隊排聯賽尾二，歐聯表現亦一塌糊塗，1位教波新丁面對爛攤子，卻可以不慌不亂，幫助球隊走出困境，成績蒸蒸日上，超出所有人預期。

球員時代司職防中嘅沙比阿朗素戰術思維有別「哥系」華麗足球，而係採取務實穩健戰術，畢竟利華古遜人腳質素有限，仲未係時候「學飛」。沙比阿朗素因材施教策略奏效，代表作一定係3月德甲，憑獲得2球12碼，以2比1擊敗拜仁慕尼黑，兼令對方主帥拿高斯文賽後被炒。利華古遜喺歐聯分組賽出局，轉戰歐霸盃後，已打入4強對羅馬，意味沙比阿朗素將遇上另一位恩師摩連奴，兩人曾於皇馬合作，相信佢亦喺「寸王」身上學到唔少嘢，沙比仔盡得兩大殿堂級名帥真傳，將來或可以青出於藍。

‧年齡：41歲

‧國籍：西班牙

‧執教球隊：利華古遜

●亨利

法國傳奇前鋒亨利，喺2008年至10年曾經跟哥迪奧拿踢過2年，期間拎過2次西甲冠軍同1次歐聯冠軍，當時亨利曾經有過一段經典對白：「喺哥迪奧拿麾下，我喺30歲之齡再一次學識點樣踢波。」

「佢係我嘅靈感」

雖然亨利嘅教練生涯唔算成功，執教摩納哥同蒙特利爾衝擊，都係教唔夠30場波就落台，不過佢對哥迪奧拿嘅足球哲學仍堅定不移，佢喺上任做摩納哥教練嗰陣講過：「哥迪奧拿係我嘅靈感，佢對足球嘅見解，永遠走喺戰術最前端。」亨利喺上年世盃後離開比利時助教職務，依家仍然等緊下一份工作，但佢只係45歲，對一名教練嚟講仍然有好大進步空間。

‧年齡：45歲

‧國籍：法國

‧曾執教球隊：摩納哥、蒙特利爾衝擊、 比利時國家隊（助教）

●馬斯真蘭奴

馬斯真蘭奴喺巴塞隆拿度過8載，頭兩季喺哥迪奧拿麾下效力，正正係哥帥將佢由防中改打中堅，終於融入球隊，西甲、歐聯冠軍接踵而來。呢位悍將喺2020年退役，1年後接任阿根廷U20，更定下8大規條，包括日日做齊功課、讀好英文、自己洗波砵及清潔更衣室等，明顯係想加強球員自律性，與重視紀律嘅哥帥相似。雖然阿根廷U20喺U20世盃南美區外圍賽，只得1勝3負僅排第4出局，但因東道主印尼取消主辦，由阿根廷頂上，令阿根廷U20失而復得殺入決賽周，馬斯真蘭奴命不該絕，仲有機會證明自己。

‧年齡：38歲

‧國籍：阿根廷

‧執教球隊：阿根廷U20國家隊

●耶耶托尼

喺哥迪奧拿嘅戰術體系當中，一個全能防守中場非常關鍵，曾經喺巴塞隆拿同曼城兩度為哥帥效力嘅耶耶托尼，就堪稱係「模範生」，雖然兩人最後喺曼城不歡而散，但亦無損耶耶托尼對哥帥領軍能力嘅仰慕：「我想再同哥迪奧拿傾吓，我依家行緊另一條路（教練），我想嘗試明白球員，打造一支團結球隊，我終有一日會做領隊。」

耶耶托尼依家擔任熱刺U16領隊，亦係佢考領隊執照嘅其中一個階段，或者球迷未見識到佢領軍能力，但前水晶宮主帥韋拉今年2月就露口風：「我有跟進耶耶托尼喺熱刺嘅發展，佢非常享受呢份工作，而且正不斷成長，佢唔需要我畀意見，因為佢非常聰明，佢好快就會成為一個出色領隊。」

‧年齡：39歲

‧國籍：科特迪瓦

‧執教球隊：熱刺U16

●文迪蘇傑

嚴格來說文迪蘇傑唔算係哥迪奧拿徒弟，佢兩個只係2013至2014年球季喺拜仁慕尼黑合作過，並且贏得德甲冠軍，雖然佢唔太適應哥帥戰術，但唔受重用下仍攻入26粒。文迪蘇傑喺2021年掛靴，冇耐便加入克羅地亞教練團，由於「格仔兵團」同拜仁一樣以傳控為主，佢將自身經驗傳授畀一眾前鋒後輩，例如喺呢種哥帥式打法下，點樣喺前場第一道屏障做逼搶，以及激勵佢哋無論係正選定後備，都要喺訓練時保持鬥心，當有出場機會便要準備就緒，呢招激將法應該係效法哥帥，上年世盃克羅地亞獲得季軍，文迪蘇傑有一定功勞。

‧年齡：36歲

‧國籍：克羅地亞

‧執教球隊：克羅地亞國家隊（助教）