曼聯放棄韋格賀斯 另覓4位前鋒人選

根據英國《每日郵報》報道，曼聯無意買斷前鋒韋格賀斯，意味今夏借用期屆滿後，就會將呢位30歲荷蘭國腳還番畀般尼。此外，紅魔鬼已有4位射手收購人選，包括哈利卡尼、域陀奧森漢、高路梅安尼、賀蘭特。

韋格賀斯原本被般尼外借去土耳其球隊比錫達斯，呢位身高1米97嘅高大前鋒喺今屆世界盃8強荷蘭對阿根廷，後備上陣射入2球，一戰成名，曼聯今年1月不惜賠償250萬鎊(約2,480萬港元)畀比錫達斯，搶走韋格賀斯代替離隊嘅C朗。

不過，韋格賀斯成「魔」後表現令人失望，為曼聯上陣26次僅入2球，其中踢13場英超都食白果，領隊坦哈格本來好欣賞呢位荷蘭同胞，但近期都「大義滅親」將佢貶為後備，會方亦決定今季結束後「退貨」。

據悉曼聯已有4位前鋒目標收購人選，大熱必定係熱刺射手哈利卡尼，呢29歲英格蘭國腳僅剩下1年合約，佢對於熱刺長年冇盃捧，感到意興闌珊，早有意離隊，紅魔鬼正好乘虛而入。

早前協助拿玻里奪得意甲冠軍嘅域陀奧森漢，現時以22球排意甲射手榜榜首，亦係坦哈格心頭好，但估計呢位24歲尼日利亞國腳身價近1億鎊，曼聯未必願意支付巨額轉會費。

退而求其次，法蘭克福24歲前鋒高路梅安尼、阿特蘭大嘅20歲丹麥國腳賀蘭特都係曼聯考慮之列。