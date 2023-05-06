美斯跪低拍片道歉　但改變唔到離隊定局

阿根廷球王美斯早前因為前往沙特阿拉伯出席商業活動，缺席巴黎聖日耳門(PSG)操練，被球會罰停賽、停操、停薪兩星期，引起牽然大波，甚至有PSG球迷上街示威，要求2位球星美斯同尼馬盡快離隊，群情洶湧之下，美斯終於「跪低」拍片道歉。

美斯話：「大家好，我拍呢段片係因為近期發生嘅事情，首先，我要向隊友同球會道歉，老實講，我以為球隊會好似以往一樣，比賽後放假1日，所以我安排咗今次沙特阿拉伯之旅，因為之前取消過，今次唔可以再取消，我想再講多一次，我要為我所作所為道歉，我正在等待球會嘅決定，畀大家一個擁抱。」

法國傳媒指，PSG會長艾卡理化對於美斯嘅道歉，感到滿意，但唔會改變處罰決定，據悉PSG亦無意同美斯續約，意味佢將於今夏結束之後離隊。

不過，網民一面倒支持美斯，佢道歉嘅消息成為網上熱門搜尋內容，唔少網民認為雖然美斯缺席操練，但PSG都錯，因為美斯出發之後，球隊先至決定加操，冇理由怪責佢，今次處罰美斯「三停」並唔公平。