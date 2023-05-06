拿度退賽羅馬　「零」熱身出戰法網令人憂慮

「泥地王」拿度周五宣布放棄爭逐本月的羅馬大師賽，這位羅馬10屆冠軍因傷自1月的澳網後，至今仍未復出，他將會在零熱身賽的情況下直接出戰法網，令外界憂慮他身體狀態能否應付高強度的大滿貫爭逐。

拿度在社交平台以西班牙語交待退賽消息:「大家好，很抱歉我要告訴大家，我未能在羅馬出戰，再錯過一個比賽，這實在令傷心，因為意大利粉絲的支持，對我職業及人生上都很重要。」拿度在泥地賽季已先後退出蒙地卡羅、巴塞隆拿及馬德里幾個重要的熱身賽，現在就連法網前最後一個賽事都未能復出。

「儘管最近幾天我注意到有了進步，但距離我能夠進行高水平訓練已經好幾個月，適應過程需要時間，我接下來要做的就是接受及繼續努力。」拿度在這個於意大利的ATP1000級賽事，先後贏過10屆冠軍，而最後一次的2021年，目前保持69勝8負的戰績。

有球迷對於拿度能否以最佳狀態出戰法網感到擔憂，大批粉絲留言及向偶像送上祝福。36歲的拿度一直受傷患困擾，但他自2005年起出戰法網未輸過，並捧走了14次冠軍，而2016年因手腕傷病在第三圈退賽，然而今年其傷程確實令人疑慮。