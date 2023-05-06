西班牙盃決賽 免費台有直播
2023年05月06日 12:02
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(Getty Images)
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周日(7日)凌晨將上演西班牙盃決賽，皇家馬德里喺中立場對奧沙辛拿，「銀河艦隊」皇馬衞冕西甲無望，今季餘下目標係爭奪西班牙盃及歐聯，力爭成為盃賽「雙冠王」，今仗對於冠軍志在必得。(有線601、661台及HOY TV 77台周日凌晨4時直播)
不過，要留意皇馬將下周三(10日)凌晨歐聯4強首回合主場對曼城，難免有後顧之憂，球員應該會睇定嚟睇，盡量減少體力消耗，以免影響對曼城嘅大戰。
加上決賽一戰定生死，雙方踢法應該會比較保守，特別係皇馬近6次對奧沙辛拿，有5次總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。
直播表
周六3:30pm 韓職 FC水原 Vs FC江原
無綫myTV Super
周六5:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼
無綫myTV Super
周六7:00pm 俄超 奇姆基 Vs 莫斯科戴拿模
有線601、661台
周六7:00pm 德乙 杜塞爾多夫 Vs 基爾
on.cc東網
周六7:00pm 德乙 羅斯托克 Vs 雷根斯堡
on.cc東網
周六9:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 拉素
Now 639
周六10:00pm 英超 曼城 Vs 列斯聯
Now 621、611
周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 水晶宮
Now 622
周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 車路士
Now 623
周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉
Now 624
周六11:00pm 法甲 尼斯 Vs 雷恩
Now 714
周日凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 國際米蘭
Now 639
周日0:30am 英超 利物浦 Vs 賓福特
Now 621
周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 馬賽
Now 639
周日3:00am 荷甲 阿積士 Vs 阿爾克馬爾
無綫myTV Super
周日4:00am 西盃 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿
有線601、有線661台、HOY TV 77台