西班牙盃決賽　免費台有直播

2023年05月06日 12:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    周日(7日)凌晨將上演西班牙盃決賽，皇家馬德里喺中立場對奧沙辛拿，「銀河艦隊」皇馬衞冕西甲無望，今季餘下目標係爭奪西班牙盃及歐聯，力爭成為盃賽「雙冠王」，今仗對於冠軍志在必得。(有線601、661台及HOY TV 77台周日凌晨4時直播)
    不過，要留意皇馬將下周三(10日)凌晨歐聯4強首回合主場對曼城，難免有後顧之憂，球員應該會睇定嚟睇，盡量減少體力消耗，以免影響對曼城嘅大戰。
    加上決賽一戰定生死，雙方踢法應該會比較保守，特別係皇馬近6次對奧沙辛拿，有5次總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。
    直播表
    周六3:30pm 韓職 FC水原 Vs FC江原
    無綫myTV Super
    周六5:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼
    無綫myTV Super
    周六7:00pm 俄超 奇姆基 Vs 莫斯科戴拿模
    有線601、661台
    周六7:00pm 德乙 杜塞爾多夫 Vs 基爾
    on.cc東網
    周六7:00pm 德乙 羅斯托克 Vs 雷根斯堡
    on.cc東網
    周六9:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 拉素
    Now 639
    周六10:00pm 英超 曼城 Vs 列斯聯
    Now 621、611
    周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 水晶宮
    Now 622
    周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 車路士
    Now 623
    周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉
    Now 624
    周六11:00pm 法甲 尼斯 Vs 雷恩
    Now 714
    周日凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 國際米蘭
    Now 639
    周日0:30am 英超 利物浦 Vs 賓福特
    Now 621
    周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 馬賽
    Now 639
    周日3:00am 荷甲 阿積士 Vs 阿爾克馬爾
    無綫myTV Super
    周日4:00am 西盃 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿
    有線601、有線661台、HOY TV 77台