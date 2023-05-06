西班牙盃決賽　免費台有直播

周日(7日)凌晨將上演西班牙盃決賽，皇家馬德里喺中立場對奧沙辛拿，「銀河艦隊」皇馬衞冕西甲無望，今季餘下目標係爭奪西班牙盃及歐聯，力爭成為盃賽「雙冠王」，今仗對於冠軍志在必得。(有線601、661台及HOY TV 77台周日凌晨4時直播)

不過，要留意皇馬將下周三(10日)凌晨歐聯4強首回合主場對曼城，難免有後顧之憂，球員應該會睇定嚟睇，盡量減少體力消耗，以免影響對曼城嘅大戰。

加上決賽一戰定生死，雙方踢法應該會比較保守，特別係皇馬近6次對奧沙辛拿，有5次總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。

直播表

周六3:30pm 韓職 FC水原 Vs FC江原

無綫myTV Super

周六5:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼

無綫myTV Super

周六7:00pm 俄超 奇姆基 Vs 莫斯科戴拿模

有線601、661台

周六7:00pm 德乙 杜塞爾多夫 Vs 基爾

on.cc東網

周六7:00pm 德乙 羅斯托克 Vs 雷根斯堡

on.cc東網

周六9:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 拉素

Now 639

周六10:00pm 英超 曼城 Vs 列斯聯

Now 621、611

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 水晶宮

Now 622

周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 車路士

Now 623

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉

Now 624

周六11:00pm 法甲 尼斯 Vs 雷恩

Now 714

周日凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 國際米蘭

Now 639

周日0:30am 英超 利物浦 Vs 賓福特

Now 621

周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 馬賽

Now 639

周日3:00am 荷甲 阿積士 Vs 阿爾克馬爾

無綫myTV Super

周日4:00am 西盃 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿

有線601、有線661台、HOY TV 77台