今季唯一「3冠王」麥克艾倫　年度最佳擸3獎

今季贏得三項賽事冠軍的麥克艾倫，當選為本年度世界桌球巡迴賽（WST）的最佳球手，這是他生涯首次獲得這項榮譽，同時也獲傳媒選為年度最佳及榮膺球迷最喜愛球員，一人獨取三個獎項。

隨着世錦賽結束，比利時的比素在克魯斯堡劇院首奪王座，世巡賽亦公布了今季的年度最佳，成功瘦身的北愛爾蘭名將麥克艾倫，以大熱姿態當選年度最佳球手，他今季表現強勢，先後奪得北愛爾蘭公開賽、全英賽及世界格蘭披治賽冠軍，是今年唯一個人包攬３個錦標的球手；這位37歲的名將同時躋身了英格蘭公開賽決賽及世錦賽4強，世界排名升上個人新高的第3位。

麥克艾倫的表現也俘虜了傳媒及球迷，被傳媒選為今年最佳球手，以及被選為球迷最愛，賽會透過不同社交平台、網球及手機APP讓球迷投票。

至於年度最佳表現，則由新鮮出爐的世界冠軍比素奪得，他在世錦賽以18比15擊敗沙比，為個人及比利時首奪此項桌球壇最高榮譽；而沙比則在世錦賽決賽轟出147獲選為年度最動人時刻。

20歲的比利時新星Julien Leclercq則榮膺年度最佳新秀，中國的斯佳輝在世錦賽的表現，令他被選為年度最佳突破球員。77歲的John Virgo則被選入名人堂。

年度最佳球手得主一覽表：

2011年 希堅斯

2012年 奧蘇里雲

2013年 沙比

2014年 奧蘇里雲

2015年 冰咸

2016年 希堅斯

2017年 沙比

2018年 奧蘇里雲

2019年 卓林普

2020年 卓林普

2021年 卓林普

2022年 羅拔臣

2023年 麥克艾倫