港超聯　樂天女孩現身晉峰操練打氣

應港超聯球隊晉峰邀請，將於港超煞科日為「粉紅兵團」應援的Rakuten Girls「樂天女孩」旋風襲港！周六（6日）6位成員率先來到九龍仔公園球隊，觀摩晉峰賽前操練，兼為一班球員打氣。隊長「籃籃」籃靖玟就對球場門票提前售罄感開心，並表示期待能在球場見到球迷。

Rakuten Girls「樂天女孩」今次共派出6位成員，包括「菲菲」李庭瑀、「岱縈」林岱縈、「苡萱」巫雅慧、「孟潔」林孟潔、「卉妮」涂卉妮，以及隊長「籃籃」籃靖玟，抵港參與晉峰應援活動。是日一班「樂天女孩」就率先來到晉峰訓練場，與球隊職球員見面玩遊戲，更不忘帶領晉峰球員大跳應援舞。「樂天女孩」平時多為棒球比賽應援，今次轉戰較為陌生的足球場，「籃籃」籃靖玟就表示要趁機「熱身」，進一步了解足球比賽規則，同時認識晉峰陣中球員。

幾位「樂天女孩」周五（5日）來港後，已把握空閒時間到各個景點觀光，其中「籃籃」透露自己首次來港，並表示非常珍惜今次海外應援的機會，得知周日（7日）港超煞科日青衣運動場的門票已提早售罄，一班「樂天女孩」都顯得很驚喜，「籃籃」就表示：「『樂天女孩』第一次來香港就有這麼好的迴響，聽到這個消息非常開心，希望以後有更多機會來這裡做活動。」