比堤：藍月誓挫列斯 延連勝走勢

賽前的重大新聞絕對是艾拿戴斯強勢回歸英超賽場！他誓要運用其寶貴經驗，務求協助列斯聯於英超成功護級。

過去10年，艾拿戴斯曾經在短暫執教新特蘭、水晶宮及愛華頓的情況下，成功帶領球隊避過降班一劫。但我認為，他今次帶領列斯聯需要取得奇迹才能夠取得護級。其隊伍餘下的賽程十分難踢，而今仗首場領軍的賽事，更加是最難以應付的比賽，事關他們將要作客面對曼城。

在查維加西亞被炒之前，列斯聯近5場聯賽一共失了18球，我認為球隊的士氣經已跌到落谷底。究竟大Sam能否扭轉頹勢呢？或許吧，事關他以組織球隊後防而聞名，但今仗鬥曼城將難以展現出來，皆因對手藍月近9場聯賽全勝，共攻入27球，只失6球。

艾寧夏蘭特如今經已成為英超單季入球紀錄保持者，而曼城陣中的每一位球員看來也狀態大勇，最為突出的是基亞利殊，他於擊敗韋斯咸一仗中交出一次助攻，協助為夏蘭特破紀錄。領隊哥迪奧拿賽前表示，他預期列斯聯今仗將會大反彈，但藍月現正位於榜首位置，加上還有1場比賽在手，他們將會繼續向三冠王這個目標全力進發。

我肯定由艾拿戴斯帶領的列斯聯，今仗的防守將會十分緊密，並嘗試減少對方球員控球在腳的時間。雖然他十分樂意打和而回，但我認為曼城最終絕對可以取得勝利，延續球隊連勝走勢。