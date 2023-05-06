爭霸入直路　曼城勒唔住大舉進攻

英超爭霸進入最後直路，掌握冠軍主導權嘅曼城，已經進入「遇神殺神」模式，聯賽9連勝兼且連場大炒，「士哥王」艾寧夏蘭特勒都勒唔住；列斯聯為護級想盡辦法，剛剛搵嚟艾拿戴斯救亡，作客亦希望偷雞搶到分，3.5球入球大穩陣兼好分。（Now 621及611周六晚10時直播）

曼城朝住「3冠王」目標進發，一眾球星季尾愈戰愈勇，上輪打破英超史上單季最高入球紀錄嘅夏蘭特，連續6場聯賽入波交出8粒，射到着晒火，其餘一眾攻擊好手如奇雲迪布尼、祖利安艾華利斯及菲爾科頓等位位都有貢獻，「藍月」近8場聯賽主場有7仗至少入3球，火力驚人。

可能你會話曼城周中要踢歐聯4強，會唔會留力？不過熟悉領隊哥迪奧拿作風嘅球迷，就知佢鍾意落「柯打」早段瘋狂入波，「收夠籌」畀班主力休息，況且佢哋副選陣容粒粒皆星，呢點亦係曼城經常可以「狂數」對手嘅原因。

列斯聯係英超近況最差球隊，近5場聯賽只有1和4負，為求留級，管理層陣前臨時易帥，搵艾拿戴斯代替查維加西亞領軍。列斯聯降班危機嚴重，如果一心死守相信捱唔到幾耐，倒不如豁出去搏一搏。

事實上列斯聯球員嘅DNA就係進攻，只可惜防線漏洞百出，對上5場聯賽狂失18球。翻查兩隊近3次對賽，總入球全開4球或以上，預料今仗會有大量入球出現，3.5球大盤有分頭，值得捧場。