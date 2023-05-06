港超聯　深水埗鬥東方 歡送「嘉諾Sir」

戰至最後一輪的「中銀人壽香港超級聯賽」，周日（7日）於深水埗運動場，有深水埗擺下擂台挑戰東方。深水埗為力爭取得雙位數積分，今季最後一次地頭出擊必定搏盡；至於仍有機會衝擊更高排名的東方，誓要以1場勝仗為今季征途作結。（周日下午3時開賽）

對手東方上仗於「足總盃」4強與傑志鬥足120分鐘，主教練郭嘉諾承認球隊體能方面或佔優，今場煞科戰主場出擊下必定放膽進攻，盼贏波而回：「東方最近呢幾場輪換唔算多，正選變動都好少，相反我哋抖咗兩個星期；我上任之後想幫球隊拎到雙位數積分，呢家我哋7分，全取3分就可以達到目標。」「嘉諾Sir」又提到深水埗下季將有不少人事變動，包括自己亦會離隊，相信大家會好好珍惜最後一場比賽：「球隊下季資金有限，好多球員續約唔明朗，留隊都可能要減薪，令好多人選擇唔踢，大家今場都好想以贏波結束。」

東方近期先後在「賽馬會菁英盃」及「足總盃」出局，惟主教練盧比度（Chino）強調「賽季未完」，球員仍需作最後衝刺。來到煞科日，東方想爭取更高排名，除了要確保全取3分之外，還要指望其他前列分子失分，對此Chino表示：「其他比賽踢成點我哋控制唔到，惟有先專心做好本分。」首循環東方以4球輕取深水埗，但Chino認為今次戰況或會有不同：「對手依家陣容同踢法都唔同咗好多，我哋今次要作客，加上到時預計天氣炎熱，相信呢場對雙方都會好困難。」

【今場有乜睇頭？】

~「嘉諾Sir」最後探戈，個別主力季後亦會離隊他投。

~東方新季有不少新兵加入，尚未有新約嘅舊將，特別是外援球員，陣上肯定加多兩錢肉緊。