港超聯　冠忠南區造訪港會地獄主場

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）上演得18輪賽事，其中港會於主場香港足球會足球場迎戰冠忠南區。今季港會「地獄主場」令多支對手失分，謝幕戰隨時再有驚喜；南區為保聯賽第3位，絲毫未能鬆懈，為搶分絕不留手。（周日下午3時開賽）

港會今場屬例行公事，但前鋒里奧強調全隊必定嚴陣以待，盼望在主場球迷面前踢出好表現。他又指南區陣容質素甚高，是役惡戰難免：「佢哋成隊防守好好，進攻方面，艾華同史提芬彭利拿今季都好出色，我哋要夠集中先應付到佢哋。」本季港會戰績較以往大幅提升，其「地獄主場」更令不少球隊吃盡苦頭，里奧也不忘向球迷致謝，呼籲他們入場打氣：「呢季主場氣氛真係好正，令我哋充滿動力去踢每場波，希望最後一場都會見到大家。」此外，港會在社交平台宣布，今仗將會是為球隊效力15年的中場喜比特，最後1次為港會上陣。

南區為鎖定以第3名衝線，今場仍要繼續搶分，球隊上月底於「足總盃」4強遭標準流浪淘汰，主教練鄭兆聰（Ricky）承認全隊都難免感到失望，並指出球員表現，尤其比賽細節處理上有待改善。今場作客港會，Ricky認為球隊平時常在仿真草球場訓練，相信球員適應上問題不大：「呢場決心好緊要，雖然球隊去到季尾出現傷停問題，但贏波始終係要靠自己，我哋為呢場已做好準備。」川瀨浩太上場兩黃一紅被逐，今場要坐波監，至於鞠盈智及翟廷峯已經復操，惟是役仍上陣成疑。

【今場有乜睇頭？】

~冠忠南區季尾主力輪流受傷，到底Ricky今場會點出人？全力爭勝確保有機奪得亞洲賽資格嘅聯賽第3？定係養精蓄銳挑戰「賽馬會菁英盃」冠軍？