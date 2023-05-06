港超聯　和富大埔主場恭候標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）上演最後一輪爭奪，和富大埔於大埔運動場迎戰標準流浪。大埔今季最後一次地頭出擊，當然不想在主場球迷面前失威；至於流浪仍有機會爭做聯賽「3哥」，就算作客也會爭取主動。（周日下午3時開賽）

和富大埔上輪以2比1挫香港U23，近4場聯賽保持不敗，賽前已確定會以第7名完成今季聯賽征途。賽前會方宣布來季續戰港超，主教練李恆滙認為是正面消息，雖然最後一戰僅屬例行公事，但強調不會放軟手腳：「首循環我哋同流浪打和，但對手現時無論實力同士氣都肯定高過我哋，大埔惟有嚴陣以待，做好防守先。」至於隊長陳曉鋒就指出，流浪季中加入神田夢實及伊巴謙等新兵後實力大增，但仍會視全取3分為目標：「最後一場攞埋條命出嚟踢，唔輸得！」

標準流浪上場於「足總盃」4強，順利擊敗冠忠南區躋身決賽，後衞盧均宜直言令球員信心再有所提升，又指自己體能上已恢復得「七七八八」，今場可上陣搏殺。流浪近5場聯賽全勝，賽前僅落後南區1分，仍有機會闖入聯賽三甲，「均宜」表示今場有信心擊敗大埔：「首循環和咗，其實當時球隊都未成型，依家我哋嘅實力同狀態，一定喺大埔之上。球隊上下依家好團結，同埋冇乜壓力，希望季尾嘅好表現，可以延續到最後兩場，冇嘢可以影響到我哋。」

【今場有乜睇頭？】

~李恆滙移民在即，今場係佢身為主教練嘅最後一擊，加上有個別「綠戰士」季後將會轉會，今場對佢哋意義重大。

~13日(六)就要踢「足總盃」決賽，標準流浪今場點出人呢？祖連奴季後肯定轉會，喺流浪踢一場，少一場。