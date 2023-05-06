港超聯　晉峰x樂天女孩 迎戰香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）煞科日在青衣運動場爆發下游大戰，由晉峰坐鎮主場與香港U23交鋒。今場比賽最大焦點，落在人氣棒球啦啦隊「樂天女孩」擔任表演嘉賓身上，賽前所有門票更已全部售罄。「粉紅軍團」已錄得多場不勝，而榜尾香港U23則仍未開齋，今場雙方在「爆棚」下定必搏盡爭取贏波！（周日下午3時開賽）

青衣運動場今季首次高掛紅旗，晉峰總教練何信賢認為對球員屬於一次很好的體驗：「咁難得坐滿人，喺一個咁好嘅氣氛踢波，好多球員之前都未試過，預咗佢哋落場會緊張，但盡量享受比賽過程啦！」「粉紅兵團」賽前各項賽事已錄得9場不勝，加上近兩次在「菁英盃」面對香港U23，亦僅錄得1和1負，「何Sir」強調今場煞科戰目標贏波：「聯賽出番多啲主力同外援，而首循環都贏過佢哋，所以有信心嘅。我哋已經好耐冇主場贏波，同埋今場又有咁多人入場打氣，球員一定更加落力，爭勝心毋容置疑！」

談到今場將在全場爆滿下作賽，香港U23中堅黃浩然（Andy）指陣中大部份球員，曾代表香港各級梯隊出外，相信全隊不會怯場，呼籲隊友享受比賽，在眾多球迷面前證明實力。Andy又指在「賽馬會菁英盃」兩對晉峰皆保持不敗，未能完全作準，但他有信心球隊能在是役爭取分數：「之前兩場對住佢哋唔使輸，某程度係因為對手做輪換先會咁，但嚟到全季最後1場波，相信佢哋會盡力排出最佳陣容。我對球隊有信心，只要打出部署同拚勁，應該可以同對手周旋到底。」

【今場有乜睇頭？】

*兩隊都有唔少球員，完咗今季就會離隊，今場可謂意義重大。

*樂天女孩今場賽前、中場休息同完場後都有表演，咪一完場就走呀！