港超聯　傑志vs理文 決戰旺角場

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）「煞科日」壓軸大戰，於旺角大球場爆發終極對決，由榜首傑志主場硬撼「二哥」理文！「藍鳥」剛躋身「足總盃」決賽，士氣正盛，定必全力以赴爭取港超3連霸；至於賽前落後兩分的「黃黑軍團」，為奪取創會後首個聯賽錦標，今場必須全取3分，戰意毋庸置疑。賽事所有門將經已售罄，未有飛在手的球迷朋友，一於睇直播捧場啦！（港台電視31、on.cc東網周日晚上6時直播）

傑志上場「足總盃」4強，與東方激鬥120分鐘才險勝而回，總監兼主教練朱志光承認球員體能消耗極大，但今場爭冠關鍵戰仍然會強陣出擊，更透露早前因紀律問題缺陣的射手丹恩奴域，不排除獲「解凍」。「藍鳥」首循環曾不敵理文，「朱Sir」則盼今次交手能夠踢得更好：「上次輸波主要係因為技術以外嘅嘢，或者喺場上唔夠集中，導致做咗一啲錯誤嘅決定。今場提咗球員唔理球證有冇吹罰，只要個波唔出界都唔好停。」

中堅艾里奧早前因肌肉拉傷倦勤，上場才獲安排後備入替，他表示自己已復操一段時間，目前比賽狀態不成問題，又指對今場冠軍戰十分期待：「今場關乎到聯賽冠軍誰屬，旺角場到時會全場爆滿，氣氛肯定好好，除咗壓力之外，相信會推動球員喺場上更加落力，希望為球迷踢一場好波。」

理文上月底以4球輕取深水埗後，成功力保爭冠懸念到最後一輪，「黃黑軍團」想要奪冠今場必須擊敗對手，賽前正式坐正主教練一職的曾昭達，表示經歷兩周時間的調整，球員的體能及信心皆十足十！雖然首循環曾擊敗傑志，但「達Sir」認為今場挑戰只會更大：「傑志攞住半隻獎盃，加上我哋係作客，所以理文係以挑戰者角色去踢呢場波，相信我哋會係比較主動嘅一方，但仍希望喺攻守攞到平衡。」

今次是「黃黑軍團」創會後，距離染指聯賽冠軍最接近的一次，理文副隊長顏樂楓表示十分期待今場大戰：「最緊張嘅階段已經過咗，一路以嚟要去爭取連勝，嗰個過程壓力更大，呢一刻我同隊友都可以鬆一口氣去面對呢場波。」「光頭」認為理文下半季表現更趨穩定，但強調要贏冠軍，球隊必須付出更多：「對傑志就係特別嘅比賽，好考臨場發揮同抗壓能力，我哋需要交出超水準嘅表現，先會有機會！」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：17.米基爾 4.查里史葛 10.基爾頓

前鋒：99.潘沛軒 9.丹恩奴域 7.明加索夫

理文

門將：29.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 5.余煒廉 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.洛迪古斯 91.基華尼頓

【今場有乜睇頭？】

~丹恩奴域之前因紀律問題，同球會搞到極之唔愉快，但今場會唔會真係「解凍」呢？

~曾昭達第一次以理文主教練身份領軍出戰，到底可唔可以超越前人？