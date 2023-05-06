紐卡素「森巴化」　願破紀錄轉會費簽拉芬夏

紐卡素好大機會取得英超前4位，參加下屆歐聯，領隊艾迪侯域開始制定今夏增兵名單，提升實力迎接呢項大賽。西班牙著名記者謝拉特羅美路爆料，指紐卡素願意以破球會轉會費紀錄嘅7,100萬鎊(約7億港元)收購巴塞隆拿翼鋒拉芬夏比洛尼，聯同陣中2位巴西兵祖連頓、般奴古馬雷斯，組成「森巴鐵三角」。

26歲嘅拉芬夏比洛尼效力列斯聯期間，紐卡素曾經2次提出收購佢，但上年夏天被巴塞隆拿截胡，以5,500萬鎊(約5.4億港元)收歸旗下。不過，拉芬夏比洛尼去到西班牙後表現一般，巴塞已準備出售佢，作為舒緩球會財政負擔嘅方法之一。

謝拉特羅美路指「新土豪」紐卡素趁機聯絡巴塞，願意用7,100萬鎊買入拉芬夏比洛尼，巴塞短短1年已可賺1,600萬鎊(約1.58億港元)，對於呢支陷入財困嘅西甲球隊而言，絕對係一場及時雨。若然成事，就會超越上年夏天以6,300萬鎊(約6.2億港元)加盟嘅阿歷山大伊沙克，成為紐卡素史上最貴收購。

艾迪侯域之所以對拉芬夏比洛尼念念不忘，皆因佢效力列斯聯期間表現出色，並已適應英超，可以「即食」提升球隊攻力，拉芬夏比洛尼亦可以重返英超，拯救足球事業，絕對係雙贏。